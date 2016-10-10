Осознанное и ответственное отношение к соблюдению принципов Sustainable development - главное для нас на любом предприятии, - Дан Бронштейн

- Во многом, благодаря иностранным инвесторам, в Украине получило распространение концепция устойчивого развития компании. Какие выгоды или сложности для предприятия приносит эта концепция?
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Есть стандартное определение sustainable development (далее SD): это процесс экономических и социальных изменений, при котором эксплуатация природных ресурсов
, направление инвестиций
, ориентация научно-технического развития
, развитие личности
и институциональные
изменения согласованы друг с другом и укрепляют нынешний и будущий потенциал для удовлетворения человеческих потребностей
и устремлений. Во многом речь идёт об обеспечении качества жизни
людей. Для нашей отрасли это, одно из основополагающих понятий, на которое мы ориентируемся на всех этапах производственной цепочки: разработка месторождений и добыча не могут осуществляться без соответствующей заботы об экологии, и этот процесс начинается еще до того, как мы добыли первую тонну руды. Работы в карьерах, на шахтах, на металлургических комбинатах связаны с высокими рисками – это тяжелый труд, потенциально вредное производство. Тут мы обязаны заботиться об охране труда и здоровья сотрудников. Мы часто приходим в депрессивные регионы и становимся градообразущим предприятием, соответственно, отвечаем за развитие социальной инфраструктуры, за повышение качество жизни людей в этом регионе – это и образование детей, и культура и спорт.
Все это требует усилий. Тем не менее, мы работаем над этим каждый день, ведь это неотъемлемая часть долгосрочного бизнеса в нашей отрасли, а позитивные изменения – источник нашей мотивации для дальнейшего развития.
- По вашему опыту, что самое главное, с точки зрения менеджмента, при внедрении принципов SD на уже работающем предприятии?
- Самое главное для нас на любом предприятии – это обеспечить осознанное и ответственное отношение к внедрению и соблюдению этих принципов на всех уровнях руководства. Экологический аудит, мероприятия по охране труда и здоровья сотрудников, внедрение природоохранных и энергосберегающих технологий – все эти меры будут мало или недостаточно эффективны, если у менеджмента на местах не будет понимания целостности и взаимосвязи происходящих процессов.
Бывает, что при решении локальных тактических задач, связанных с запуском производства, вопросы стратегические могут отойти на второй план. Наша задача – преодолевать эту инерцию, не терять перспективу, показывать сотрудникам, что их ежедневные усилия складываются в долгосрочный успех.
- Как вы определяете уровень «здоровья» предприятия внутри группы, с точки зрения SD? Что первостепенно и что второстепенно для группы, что допустимо, а что абсолютно точно наносит ей урон?
- В нашей работе мы соблюдаем Экваториальные принципы, разработанные IFC и регулирующие экологические и социальные вопросы бизнеса. Мы стараемся приглашать как можно больше независимых экспертов для мониторинга нашей деятельности. Все это позволяет нам видеть максимально точную картину по каждому активу – что сделано, каков эффект, над чем необходимо работать. Как я уже говорил, одинаково важны и тактические и стратегические задачи, тут нет второстепенных вопросов. Если есть задача – мы над ней работаем, видим позитивную динамику, и только отсутствие воли к работе над той или иной проблемой я бы назвал основным фактором риска.
- Одним из положений SD является активная социальная политика, проводимая предприятием. Как обстоят дела с социальной сферой на Побужском ферроникелевом комбинате?
За 13 лет мы вложили около девяти миллионов долларов в поселок, школы, прочие социальные нужды. Сегодня это ухоженный поселок с работающей инфраструктурой и активной культурной жизнью. Ежегодно затраты на содержание социальной сферы пгт Побугское составляют более 2 млн. грн, примерно столько же тратится на развитие его инфраструктуры. Мы вкладываем деньги в образование и культуру. Мы ценим наших сотрудников и членов их семей, стараемся обеспечить им достойный уровень жизни, в соответствии с принципами устойчивого развития, что в свою очередь, позволяет ПФК производить продукцию высочайшего качества, соответствующую самым строгим мировым стандартам. Звучит расчетливо, но в этом и есть основной смысл Sustainable development: мы наглядно видим, как взаимосвязаны сотрудники и владельцы бизнеса, как забота о социальной сфере возвращается в виде лояльности, качества работы, вклада развитие производства.
- Развитие социальной сферы требует от предприятия дополнительных затрат, в тоже время государство в Украине практически не принимает участия в развитии социальной сферы. Каким образом можно заинтересовать инвестора в активной реализации социальной политики?
- Я не готов говорить об Украине в целом, но я привел пример Побугского, где мы хорошо знаем ситуацию. Наверное, только это и может мотивировать инвесторов, настроенных на долгосрочную работу. Вы понимаете, инвесторы, владельцы настоящего Sustainable бизнеса несут большую ответственность и большие риски. Эти люди думают не только о получении прибыли; так долгосрочный бизнес не работает. Скажу только о тех, кого знаю лично – это люди, которые видят свою роль в обеспечении правильной и бесперебойной работы большого организма, заботе о здоровье и развитии этого организма. Это значит, что каждое предприятие, каждый сотрудник этого предприятия, и владелец в том числе, является его частью. Для того, чтобы сохранять этот организм в балансе, необходимо работать над этим каждый день. Есть еще одно понятие – Business continuity, планирование непрерывности бизнеса. Оно сейчас актуально для организаций из разных отраслей – IT, финансов, здравоохранения и т.д. Но именно в металлурги непрерывность производственного процесса всегда была основным условием.
- Приверженцы SD настаивают на том, что внедрение принципов, на которых построена эта концепция – дело добровольное. Существует ли необходимость законодательного закрепления этих принципов, хотя бы в пределах Украины?
- В Украине достаточно развито законодательство в области охраны труда, защиты окружающей среды – тех областях, которые входят в понятие устойчивого развития. Но мы опять возвращаемся к тому, что без осознанного и ответственного отношения к важности этих сфер настоящее Sustainable development невозможно. Только нацеленность на долгосрочную эффективную работу в регионе может послужить мотивацией для соблюдения этих принципов. Поэтому я считаю, что в первую очередь государство должно законодательно защитить таких инвесторов, обеспечить им горизонт планирования в десятки лет, дать спокойно развиваться без оглядки на несовершенную законодательную базу.
- Насколько влияет прозрачность компании на безопасность бизнеса? Не приводит ли это к тому, что компания исповедующая прозрачность бизнеса становиться приоритетной целью для рейдеров?
- По моему опыту, на безопасность бизнеса прозрачность влияет только положительно. И в смысле безопасности производства, мониторинг сторонними экспертами позволяет нам вовремя сделать правильные шаги, принять необходимые для безопасности меры. Прозрачность нашей финансовой отчетности -- обязательное требование международных банков и залог получения долгосрочного финансирования на хороших условиях.
Если говорить о рейдерских атаках, которым наше предприятие подвергалось в недавнем прошлом – то только наша готовность говорить открыто о том, кто мы, что мы делаем, как мы это делаем, только то, что нам нечего было скрывать – позволило отразить эти атаки.
- Международная инвестиционная группа Solway имеет более чем десятилетний опыт инвестирования в украинскую экономику. В связи с этим, как Вы оцениваете потенциал украинских компаний, специалистов на международном рынке, какие практики необходимо перенять, каких специалистов готовить?
- В Украине прекрасная образовательная база для инженеров, программистов и технологов. Важно отслеживать эти кадры с университетской скамьи, потому что уже на 3-4 курсе молодые люди получают предложения из-за рубежа, от которых сложно отказаться. В итоге Украина теряет кадры, на образование которых тратит деньги из бюджета. Курсы для студентов, дни открытых дверей и экскурсии на производство, встречи с сотрудниками, – все это даст молодым специалистам понять, что будущее можно строить и здесь. Это с точки зрения работодателя. Как инвестор я не могу не признать, что главное сейчас – это не железо и квадратные метры, главное – мозги. Если их утечку не затормозить, инвестиционный климат будет ухудшаться. Если же Украина сама будет вкладывать в свой интеллектуальный потенциал, придумывать новое, внедрять новейшие технологии, инвесторы будут в очереди стоять, чтобы поддержать свежие проекты или развивающийся бизнес. Это сложная работа, и ее результат будет виден спустя годы – я сам в этом убедился, наблюдая за возрождением ПФК.