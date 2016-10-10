

Версия для печати Ошибка в тексте? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Осознанное и ответственное отношение к соблюдению принципов Sustainable development - главное для нас на любом предприятии, - Дан Бронштейн

Осознанное и ответственное отношение к соблюдению принципов Sustainable development - главное для нас на любом предприятии – Дан Бронштейн глава правления Solway Investment Group.