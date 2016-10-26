Покупка квартиры – как никогда просто, как никогда сложно!

В чём же сложность? В поисках вариантов приобретения собственного жилья Вы вероятно уже столкнулись с трудностями в получении ипотечного кредита, а также с информацией о недобросовестных застройщиках. Покупка квартиры у хозяина на так называемом «вторичном» рынке жилья связана с не меньшими рисками. Да и качество таких квартир, их планировки, контингент жильцов, состояние дома и коммуникаций оставляют желать лучшего. Не взирая на последние строительные скандалы в столице большинство покупателей всё же рассматривают только варианты покупки квартиры в новостройке.
Как не отдать деньги аферистам? Как имея скромные возможности заселиться в собственную квартиру? За последние два года Киевская область обогнала столицу по объёмам ввода в эксплуатацию жилья. Застройщики ближайших пригородов Киева при меньшей стоимости квадратных метров чем в столице предлагают, как гораздо более комфортное жильё, так и более лояльные условия для покупки. Лидером в этом является Киево-Святошинский район.
Рассмотрим преимущества покупки квартиры в пригороде на примере ЖК «Милые квартиры». Земля под строительство здесь заранее выкуплена в собственность жилищно-строительного кооператива, возводящего и обслуживающего комплекс, её целевое назначение - строительство и обслуживание многоквартирных домов! Населённый пункт Милая располагает всей необходимой социальной и инженерной инфраструктурой, до метро Житомирская можно добраться на маршрутках за 15 минут. Шестиэтажные дома возводятся из красного кирпича с дополнительным наружным утеплением, имеют просторные оборудованные дворы, парковки, детские городки. Четыре очереди строительства введены в эксплуатацию и заселены, подключены и функционируют все коммуникации. Все, кто полностью рассчитались за свои квартиры получили Свидетельства о праве собственности от Государственного реестра Украины. Активно строится пятая очередь, всего в комплексе будет девять домов и детский сад.
Рассрочка от застройщика на готовое жильё до трёх лет, а также на период строительства дома, умеренные цены и широкий выбор планировок, делают реально доступным приобретение квартиры в ЖК «Милые квартиры» даже для семьи с не высоким доходом. Подробно ознакомиться с ценами планировками и условиями приобретения квартир можно на сайте: www.milayakvartira.kiev.ua