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Покупка квартиры – как никогда просто, как никогда сложно!

Покупка квартиры – как никогда просто, как никогда сложно!
26 октября 2016
Стоимость жилья в Киеве и ближайшем пригороде после резкого падения начала медленно, но уверенно повышаться. Конечно же речь идет о долларовых ценах, ведь гривневые никогда никуда не падали. Большинство экспертов рынка недвижимости сходятся во мнении, что «ценовое дно» пройдено. Сейчас как раз тот момент, когда покупка квартиры для себя или инвестиции в строительство будут выгоднее, чем в обозримом будущем. Дешевле не будет! В этом и есть выгода момента.
В чём же сложность? В поисках вариантов приобретения собственного жилья Вы вероятно уже столкнулись с трудностями в получении ипотечного кредита, а также с информацией о недобросовестных застройщиках. Покупка квартиры у хозяина на так называемом «вторичном» рынке жилья связана с не меньшими рисками.  Да и качество таких квартир, их планировки, контингент жильцов, состояние дома и коммуникаций оставляют желать лучшего. Не взирая на последние строительные скандалы в столице большинство покупателей всё же рассматривают только варианты покупки квартиры в новостройке.

Как не отдать деньги аферистам? Как имея скромные возможности заселиться в собственную квартиру? За последние два года Киевская область обогнала столицу по объёмам ввода в эксплуатацию жилья. Застройщики ближайших пригородов Киева при меньшей стоимости квадратных метров чем в столице предлагают, как гораздо более комфортное жильё, так и более лояльные условия для покупки. Лидером в этом является Киево-Святошинский район.
Рассмотрим преимущества покупки квартиры в пригороде на примере ЖК «Милые квартиры». Земля под строительство здесь заранее выкуплена в собственность жилищно-строительного кооператива, возводящего и обслуживающего комплекс, её целевое назначение - строительство и обслуживание многоквартирных домов! Населённый пункт Милая располагает всей необходимой социальной и инженерной инфраструктурой, до метро Житомирская можно добраться на маршрутках за 15 минут. Шестиэтажные дома возводятся из красного кирпича с дополнительным наружным утеплением, имеют просторные оборудованные дворы, парковки, детские городки. Четыре очереди строительства введены в эксплуатацию и заселены, подключены и функционируют все коммуникации. Все, кто полностью рассчитались за свои квартиры получили Свидетельства о праве собственности от Государственного реестра Украины. Активно строится пятая очередь, всего в комплексе будет девять домов и детский сад.

Рассрочка от застройщика на готовое жильё до трёх лет, а также на период строительства дома, умеренные цены и широкий выбор планировок, делают реально доступным приобретение квартиры в ЖК «Милые квартиры» даже для семьи с не высоким доходом. Подробно ознакомиться с ценами планировками и условиями приобретения квартир можно на сайте: www.milayakvartira.kiev.ua
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