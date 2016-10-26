

Версия для печати Ошибка в тексте? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Покупка квартиры – как никогда просто, как никогда сложно!

Стоимость жилья в Киеве и ближайшем пригороде после резкого падения начала медленно, но уверенно повышаться. Конечно же речь идет о долларовых ценах, ведь гривневые никогда никуда не падали. Большинство экспертов рынка недвижимости сходятся во мнении, что «ценовое дно» пройдено. Сейчас как раз тот момент, когда покупка квартиры для себя или инвестиции в строительство будут выгоднее, чем в обозримом будущем. Дешевле не будет! В этом и есть выгода момента.