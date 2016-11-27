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Mebli-Signal: Поможет заказать нужный кухонный стол. Быстро и Дешево

Mebli-Signal: Поможет заказать нужный кухонный стол. Быстро и Дешево
27 ноября 2016

На сегодняшний день дизайн кухонного помещения предполагает использование практичных, безопасных и при этом многофункциональных вещей. Но даже если нет желания покупать трансформирующуюся мебель, то без таких предметов, как кухонный стол, рабочая поверхность и несколько табуретов, точно не обойтись. Однако упрощение внешнего вида вовсе не предполагает однообразие. Скорее, даже наоборот, это прекрасная возможность получить уникально оформленную кухню, которая наилучшим образом впишется в практически любой интерьер.

Каким должен быть современный интерьер кухни?


Главный тренд этого сезона в обстановке кухни заключается в простоте и лаконичности. Это требование распространяется как на отдельные предметы (к примеру, на кухонный столик), так и на организацию пространства комнаты в целом. Никаких вычурных мозаик и броских витражей, помпезных колонн и пестрых декоративных вставок в шкафах. Чтобы быть в тренде, лучше обратить внимание на следующее:
  1. Если в квартире кухня-ниша, то совмещение кухонной зоны с другим помещением должно быть гармоничным. Также можно использовать высокотехнологичные кухонные приборы, чтобы увеличить свободную площадь. А вот мощная вытяжка вообще может послужить в качестве интересного арт-объекта.
  2. Очень популярно использование природных материалов. Причем можно ограничиться лишь небольшим «вкраплением», вроде натурального текстиля или плетеной мебели.
  3. Выбор контрастной цветовой гаммы для различных рабочих зон кухни – еще одна идея, заслуживающая особого внимания.
Вне зависимости от размеров и формы помещения, отведенного под кухню, не стоит забывать о важности правильного сочетания привлекательного внешнего вида и функциональной составляющей. И, конечно же, особый уют создает обилие естественного освещения.
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