Mebli-Signal: Поможет заказать нужный кухонный стол. Быстро и Дешево

Каким должен быть современный интерьер кухни?
Главный тренд этого сезона в обстановке кухни заключается в простоте и лаконичности. Это требование распространяется как на отдельные предметы (к примеру, на кухонный столик
), так и на организацию пространства комнаты в целом. Никаких вычурных мозаик и броских витражей, помпезных колонн и пестрых декоративных вставок в шкафах. Чтобы быть в тренде, лучше обратить внимание на следующее:
- Если в квартире кухня-ниша, то совмещение кухонной зоны с другим помещением должно быть гармоничным. Также можно использовать высокотехнологичные кухонные приборы, чтобы увеличить свободную площадь. А вот мощная вытяжка вообще может послужить в качестве интересного арт-объекта.
- Очень популярно использование природных материалов. Причем можно ограничиться лишь небольшим «вкраплением», вроде натурального текстиля или плетеной мебели.
- Выбор контрастной цветовой гаммы для различных рабочих зон кухни – еще одна идея, заслуживающая особого внимания.
Вне зависимости от размеров и формы помещения, отведенного под кухню, не стоит забывать о важности правильного сочетания привлекательного внешнего вида и функциональной составляющей. И, конечно же, особый уют создает обилие естественного освещения.