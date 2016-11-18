

Версия для печати Ошибка в тексте? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter ​Свежесваренный кофе помогает в борьбе с лишними килограммами

Настоящие кофеманы не спешат расставаться с любимым напитком даже во время диеты. И совершенно правильно поступают: судя по результатам многочисленных исследований, кофе не только заряжает энергией, но и помогает похудеть.