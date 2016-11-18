​Свежесваренный кофе помогает в борьбе с лишними килограммами

О пользе кофе при похудении
Кофе содержит кофеин, который входит в состав многих жиросжигающих препаратов для спортсменов. Вещество положительно воздействует на ЦНС, способствует улучшению концентрации внимания и снижает утомляемость. Кофе активизирует метаболизм, стимулирует сердечно-сосудистую систему, улучшает липидный обмен, помогает вывести лишнюю жидкость из организма и снижает чувство голода.
Варите кофе из молотых зерен, поскольку они содержат много полезных аминокислот и микроэлементов. Для приготовления подойдет турка или домашняя бытовая техника
(кофеварка, кофемашина).
Почему стоит отказаться от растворимого кофе
Быстрорастворимый кофе включает много добавок – консервантов, стабилизаторов и ароматизаторов. В кофейном порошке также может присутствовать крахмал и даже синтетический кофеин. Именно поэтому врачи рекомендуют отдать предпочтение натуральному кофе, более полезному для здоровья.
Многие ценители эспрессо предпочитают молоть зерна непосредственно перед приготовлением. Это позволяет получить напиток с более терпким вкусом и выраженным ароматом. Для перемалывания зерен пригодится техника со встроенной кофемолкой (например, кофемашина
Delonghi).
Энергетическая ценность чашки черного кофе не превышает 2-4 калорий. Одна порция эспрессо содержит всего 2 калории. При использовании сахара и сливок калорийность кардинально меняется. Одна чайная ложка сахара добавляет напитку 48 калорий, сливки – еще 45. Во время диеты от этих улучшителей вкуса лучше отказаться.
Замените сахарный песок и сливки специями. Кофейный напиток можно варить с корицей, кардамоном, имбирем или мускатным орехом. Чтобы обогатить вкус эспрессо, добавьте тмин, бадьян, гвоздику или лимонную цедру (оптимальная порция – 2-3 г). Приправы можно засыпать в готовый напиток или в молотые зерна.
Сколько кофе можно выпить без вреда для здоровья
Врачи не рекомендуют употреблять кофе при заболеваниях сердца и нервной системы, а также при повышенном давлении и бессоннице. Отсутствие противопоказаний – не повод злоупотреблять бодрящим напитком. Ежедневная доза кофеина для человека с весом 60 кг не должна превышать 300 мг (200 мл эспрессо).
Пейте кофе правильно:
- Замените сахар и сливки специями.
- Употребляйте напиток только через 20-30 минут после приема пищи.
- Пейте не больше 2-3 маленьких чашек (60 мл) в день. Переизбыток кофеина может вызвать повышенную возбудимость, аритмию и нарушение сна.