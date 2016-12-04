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Авиаагентство с низкими ценами «Airlife»

Авиаагентство с низкими ценами «Airlife»
04 декабря 2016

О компании

Сложнейшая система управления пассажиропотоками, продажи авиабилетов и бронирования для компании Airlife — это обычная ежедневная работа. Десятки тысяч пассажиров на сотнях авиалиний приобрели билеты в данном агентстве. За 9 лет работы в сфере авиаперевозок приобретена заслуженная репутация надежного партнера и отличного перевозчика с минимальной стоимостью авиабилетов. Это на сегодняшний день лучшая компания, где можно купить авиабилеты выгодно и удобно.

Товары и услуги

​Среди основных услуг, предлагаемых агентством Airlife, можно отметить следующие:
  • продажа авиабилетов онлайн;
  • реализация акционных билетов;
  • авиабилеты с сезонными скидками;
  • туристические пакеты со своими тарифами;
  • бонусы, предоставляемые компаниями-перевозчиками;
  • регистрация через интернет;
  • сертификаты;
  • бронирование.
Компания предоставляет очень широкий круг услуг в сфере авиасообщений, туризма и авиаперелетов. Пассажиры получают максимально качественное обслуживание за минимальную стоимость.
Большую популярность получила услуга приобретения билетов и бронирования отелей через интернет.

Преимущества перед конкурентами

Пассажиры, постоянно приобретающие авиабилеты через агентство Airlife, прекрасно знают основные преимущества данной компании перед остальными. Это сверхпопулярная акция «Счастливые дни», когда стоимость авиабилета может упасть на 50 %!
Посредством емейл-рассылки компания извещает своих подписчиков о появлении дешевых билетов.
Существует раздел «Специальные предложения», где каждую неделю публикуется информация о самых недорогих авиабилетах. 
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