Авиаагентство с низкими ценами «Airlife»

Товары и услуги

продажа авиабилетов онлайн;

реализация акционных билетов;

авиабилеты с сезонными скидками;

туристические пакеты со своими тарифами;

бонусы, предоставляемые компаниями-перевозчиками;

регистрация через интернет;

сертификаты;

бронирование.

Преимущества перед конкурентами

​Среди основных услуг, предлагаемых агентством Airlife, можно отметить следующие:Компания предоставляет очень широкий круг услуг в сфере авиасообщений, туризма и авиаперелетов. Пассажиры получают максимально качественное обслуживание за минимальную стоимость.Большую популярность получила услуга приобретения билетов и бронирования отелей через интернет.Пассажиры, постоянно приобретающие авиабилеты через агентство Airlife, прекрасно знают основные преимущества данной компании перед остальными. Это сверхпопулярная акция «Счастливые дни», когда стоимость авиабилета может упасть на 50 %!Посредством емейл-рассылки компания извещает своих подписчиков о появлении дешевых билетов.Существует раздел «Специальные предложения», где каждую неделю публикуется информация о самых недорогих авиабилетах.