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​Электромобили в Украине

​Электромобили в Украине
04 декабря 2016
Компания ELMOB занимается продвижением и реализацией электромобилей по всей Украине. На рынке присутствует с первого появления экологически чистого транспорта в стране. В настоящее время владеет профильным салоном электромобилей, интернет-магазином, центром обслуживания и ремонта, участвует в специализированных выставках, является членом организации EV/UA (Украинская ассоциация участников рынка электромобилей), ведет активную социальную жизнь.
 

Ассортимент продукции и доступные услуги

Компания предлагает большой выбор электромобилей известных производителей. На странице http://elmob.ua/elektromobili/elektromobil-reno/renault-fluence-ze/ пользователь может познакомиться с продукцией компании Renault, а точнее, с электрическим седаном с нулевым выбросом углерода Renault Fluence ZE. На сайте также представлены электромобили Nissan Leaf, Ford Focus Electric, Tesla Model S, BMW I3, Сhevrolet Volt и другие не менее привлекательные и известные модели.
Клиенты и пользователи электромобилей могут воспользоваться услугой профессионального техобслуживания, переоборудования, взять транспорт в аренду, напрокат, приобрести электромобиль в лизинг, в кредит. Компания предлагает выкупить технику на выгодных для клиента условиях или предоставить средства под залог транспортного средства.

Преимущества сотрудничества

Выгодные партнерские отношения с крупными производителями электромобилей позволяют предлагать клиентам качественную продукцию по низким ценам. Благодаря регулярно расширяемому ассортименту компания может гарантировать клиентам наличие в продаже новых моделей.
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