​Электромобили в Украине

Ассортимент продукции и доступные услуги
Компания предлагает большой выбор электромобилей известных производителей. На странице http://elmob.ua/elektromobili/elektromobil-reno/renault-fluence-ze/
пользователь может познакомиться с продукцией компании Renault, а точнее, с электрическим седаном с нулевым выбросом углерода Renault Fluence ZE. На сайте также представлены электромобили Nissan Leaf, Ford Focus Electric, Tesla Model S, BMW I3, Сhevrolet Volt и другие не менее привлекательные и известные модели.
Клиенты и пользователи электромобилей могут воспользоваться услугой профессионального техобслуживания, переоборудования, взять транспорт в аренду, напрокат, приобрести электромобиль в лизинг, в кредит. Компания предлагает выкупить технику на выгодных для клиента условиях или предоставить средства под залог транспортного средства.
Преимущества сотрудничества
Выгодные партнерские отношения с крупными производителями электромобилей позволяют предлагать клиентам качественную продукцию по низким ценам. Благодаря регулярно расширяемому ассортименту компания может гарантировать клиентам наличие в продаже новых моделей.