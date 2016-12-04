​Электромобили в Украине

Компания ELMOB занимается продвижением и реализацией электромобилей по всей Украине. На рынке присутствует с первого появления экологически чистого транспорта в стране. В настоящее время владеет профильным салоном электромобилей, интернет-магазином, центром обслуживания и ремонта, участвует в специализированных выставках, является членом организации EV/UA (Украинская ассоциация участников рынка электромобилей), ведет активную социальную жизнь.

