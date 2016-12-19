В киеве покажут театральный триллер в цирке

Детектив-хоррор времен Французской революции расскажет о человеке, который хотел изменить мир, а взамен погрузил его во мрак.

Он пытался спасти людей от соблазнов, а взамен разбудил их животные инстинкты.

Он хотел уберечь невинных, но начал убивать ...

С этого началась кровавая революция, которая продолжается до сих пор ...

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«Ідея проекту в цирку у мене виникла спонтанно. В свій час його створював відомий український режисер Лесь Курбас. Сьогодні ж подібних масштабних проектів немає. Театр у цирку трансформується, створює ефект 3Д існування акторів і глядачів. Нам хотілось зробити щось шокуюче. Такий жанр як трилер або хоррор - широко використовується в кіно, і вперше буде показаний в українському театрі. Ми ведемо глядачів на межу емоцій, за допомогою жаху, страху виводимо їх із раціонального стану, змушуємо відчувати».





Проект «Афродизиак» впервые в Украине представит театр на арене Национального цирка в жанре «триллер». Зрителей ждет новый формат украинского театра: зрелищного и шокирующего. Спецэффекты, захватывающие трюки, иллюзионисты и акробаты, оригинальная музыка, модерновый балет, уникальные декорации, световое шоу и лучшие актеры со всей страны - в одном проекте.Театр в цирке. Театр в новом пространстве. Театр, которого вы еще не видели. Спектакль-триллер по пьесе современного украинского автора Виктора Понизова.Режиссер проекта - мастер эпатажа и театрального трэша Максим Голенко.Режиссер по пластике – один из лучших хореографов современного украинского театра Алексей Скляренко.Кастинг прошло более 100 актеров из разных уголков Украины: Киев, Харьков, Днепр, Николаев, Одесса, Львов, Ровно, Винница, Ивано-Франковск, Полтава. Мы пригласили в проект - лучших: Алексей Вертинский, Екатерина Кистень, Дмитрий Суржиков, Игорь Рубашкин, Николай Береза, Александр Ярема, Татьяна Михина, Ярослав Гуревич, Михаил Кукуюк, Олег Примогенов, Валерий Легин, Роман Ясиновский, Дмитрий Усов, Иван Блиндар, Игорь Николаев, Андрей Кронглевський, Катерина Башкина, Роман Луцкий, Екатерина Вишневая, Татьяна Лавская, Олег Цьона, Алексей Доричевський, Дмитрий Олейник, Андрей Лелюх, Оксана Борбат и др. В спектакле задействованы цирковые артисты и не задействованы животные.Постановка и режиссура - Максим ГоленкоПластика, хореография - Алексей СкляренкоХудожник, сценограф, костюмы - Олеся ГоловачКомпозитор - Дмитрий ДановАдминистративно-техническая группа - Любовь Скорик, Антон ЛитвиновPR, SMM – Ярослава КравченкоПродюсеры: Ирма Витовская, Виталий Ванца, Михаил БондаренкоЖдем премьеру в Национальном цирке: 17-18 декабря, 21-22 января, 3,4,5 февраля. Начало в 19:00.Билеты от 90 до 550 грн.