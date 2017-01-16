Нержавеющий отвод: назначение, разновидности, критерии выбора

Разновидности отводов

Существует несколько разновидностей нержавеющих отводов. Они различаются между собой градусом изгиба и размерами. В зависимости от назначения отводы подразделяются на два стандарта: для пищевой промышленности и для применения в отраслях с использованием в трубопроводах непищевых жидкостей и газов. Оба этих стандарта отличаются между собой маркой стали. По размерам и градусу изгиба отличий нет. Нержавеющий отвод соединяется с трубопроводом посредством сварки. Также существуют отводы с резьбовым соединением.

Как выбрать нержавеющий отвод для трубопровода

При выборе нержавеющего отвода необходимо соблюдать техническое соответствие изделия по отношению к трубопроводу. Материал отвода должен соответствовать структуре и диаметру трубопровода, с которым будет соединяться. Это обеспечит нормальную транспортировку жидкости по магистрали и исключит задержку, перемещаемого материала на участках соединения отводов с трубопроводом. Соблюдение этих условий делает возможным перемещение инертных, нестабильных и химически активных жидкостей. При этом исключается появление застойных участков внутри трубопроводной магистрали и сохраняется скорость потока, которая не изменяется благодаря возможности корректно состыковать элементы трубопроводной магистрали между собой.