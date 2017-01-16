Главная > Важные новости > Нержавеющий отвод: назначение, разновидности, критерии выбора
﻿

Версия для печати
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Нержавеющий отвод: назначение, разновидности, критерии выбора

Нержавеющий отвод: назначение, разновидности, критерии выбора
16 января 2017

Для формирования горизонтального и вертикального изменения направления трубопроводной магистрали применяют нержавеющий отвод. Это изделие представляет собой часть трубы, изогнутой под определенным градусом. К отводам предъявляются определенные требования, согласно которых изделие должно обеспечивать беспрепятственное перемещение жидкости, по трубопроводу

Разновидности отводов

Существует несколько разновидностей нержавеющих отводов. Они различаются между собой градусом изгиба и размерами. В зависимости от назначения отводы подразделяются на два стандарта: для пищевой промышленности и для применения в отраслях с использованием в трубопроводах непищевых жидкостей и газов. Оба этих стандарта отличаются между собой маркой стали. По размерам и градусу изгиба отличий нет. Нержавеющий отвод соединяется с трубопроводом посредством сварки. Также существуют отводы с резьбовым соединением.

Как выбрать нержавеющий отвод для трубопровода

При выборе нержавеющего отвода необходимо соблюдать техническое соответствие изделия по отношению к трубопроводу. Материал отвода должен соответствовать структуре и диаметру трубопровода, с которым будет соединяться. Это обеспечит нормальную транспортировку жидкости по магистрали и исключит задержку, перемещаемого материала на участках соединения отводов с трубопроводом. Соблюдение этих условий делает возможным перемещение инертных, нестабильных и химически активных жидкостей. При этом исключается появление застойных участков внутри трубопроводной магистрали и сохраняется скорость потока, которая не изменяется благодаря возможности корректно состыковать элементы трубопроводной магистрали между собой.

comments powered by Disqus
РЕЙТИНГИ КНИЖНЫЙ КИОСК
загрузка...

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

, , , , ,
Июль&nbsp;05
№05 Июль, 2016
проекты:
Система Orphus
© Компаньон Груп, 2017. Все права защищены.
Частичное или полное использование материалов разрешается только при условии ссылки
и прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес
материала на http://www.companion.ua/.
*/?>